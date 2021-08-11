THY, yılın ikinci çeyreğinde 497 milyon TL net zarar etti

Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılı ikinci çeyrek bilançosunu dün akşam açıkladı. Buna göre, şirket, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde 497 milyon TL'lik net zarara imza attı.

Piyasada beklentiler, THY'nin ikinci çeyrekte 811 milyon TL net kâr açıklaması yönündeydi ancak beklentilerin tam tersi oldu.

THY'den ikinci çeyrekte Ak Yatırım 301 milyon TL, İş Yatırım 795 milyon TL net zarar bekliyordu. Yapı Kredi Yatırım ise 48 milyon TL'lik net zarar bekliyordu.

2021'in ilk yarısında THY’nin toplam yolcu sayısı, 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 54 düştü.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre pandeminin etkili olduğu Ocak 2020 ile Haziran 2021 arasındaki son 1,5 yıllık dönemde THY'nin toplam net zararı 5 milyar 647 milyon TL'ye ulaştı.

2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL net zarar açıklayan THY, ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL, üçüncü çeyrekte 946 milyon TL ve dördüncü çeyrekte 385 milyon TL zarar açıklamıştı.

2021 yılının ilk çeyreğinde 438 milyon TL net kâr açıklayan THY, ikinci çeyrekte tekrar zarar bölgesine döndü ve son altı çeyreğin beşinde zarar etmiş oldu.

Hava yolu şirketleri için pandemi öncesi dönemle karşılaştırma önem taşıyor. 2019 yılı ikinci çeyreğinde THY, 133 milyon TL (26 milyon dolar) net kâr elde etmişti.

Kur farkı zararı 1 milyar 604 milyon TL

THY'nin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen faaliyet performansına rağmen, net kâr tahminlerindeki sapma, beklenenden daha yüksek kur farkı giderlerinden kaynaklandı.

THY'nin ikinci çeyrekte finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı zararı 1 milyar 604 milyon TL oldu. Bu kalemde geçen senenin ikinci çeyreğinde zarar 732 milyon TL olmuştu.

Net borç 121.9 milyar TL

THY'nin net borç pozisyonu 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 39,3, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarak bu dönemde 121,9 milyar TL'ye ulaştı.

Dolar cinsinden net borç pozisyonu ise 2020 sonundaki 14.9 milyar dolardan ve 2021 yılı birinci çeyrek sonundaki 14.3 milyar dolardan 13.95 milyar dolara geriledi.

Şirketin Haziran 2021 itibarıyla net yabancı para açık pozisyonu 88,8 milyar TL seviyesinde. THY'nin 86,2 milyar TL'si Euro, 14 milyar TL'si Japon Yeni cinsinden açığı olup, 8,1 milyar TL ise fazlası bulunuyor.

Kargo gelirlerini 3'e katladı

THY, pandemi döneminde yolcu gelirlerindeki artışı telafi etmek üzere kargo gelirlerini artırmayı hedefledi.

2019'un ilk yarısında 4 milyar 492 milyon TL olan THY'nin toplam kargo geliri, 2020'nin ilk yarısında 7 milyar 979 milyon TL'ye, 2021'in ilk yarısında ise 13 milyar 938 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece iki yılda TL bazında kargo gelirleri, yaklaşık üçe katlanmış oldu.

2019 yılı ikinci çeyreğinde THY'nin konsolide gelirlerinin yüzde 13'ünü oluşturan kargo operasyonları, bugün toplam cironun yüzde 44'ünü oluşturuyor.