THY, yarınki 40 seferini iptal etti!

T24 - Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması gereken 40 iç ve dış hat seferini iptal etti.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yurt genelini etkisi altına alan ağır kış şartları nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar olduğu belirtilerek, yolcular iptal edilen yarınki iç ve dış hat seferleri hakkında bilgilendirildi.

Duyuruda, Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına yapılacak Hannover, Bakü, Cenevre, Atina, Hamburg, Nice ve Batum seferleri ile iç hatlarda Denizli, Ankara, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan ve Sinop'a yapılacak bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.