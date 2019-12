-THY, Van fiyatlarını sabitledi VAN (A.A) - 13.11.2011 - THY, depremzedelerin ekonomik bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla Van ile İstanbul ve Ankara arasındaki uçak seferlerinin bilet fiyatlarını sabitledi. THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilk depremin meydana geldiği 23 Ekim tarihinden bu yana, Van ile İstanbul ve Ankara arasındaki uçak seferlerinde tek yön bilet fiyatı 114 liradan, gidiş dönüş bileti ise 213 liradan satılmaya devam ediyor. Yetkililer, ayrıca depremde yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile birer refakatçiyi de ücretsiz taşıdıklarını belirterek, bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti. Öte yandan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bugün Van'dan Ankara ve İstanbul'a uçuşlarda ek sefer konuldu. Buna göre, 22.35'te Van-İstanbul, 00.50'de ise Van-Ankara uçak seferi yapılacak. Yetkililer, Van-İstanbul seferinin dolduğunu, ancak Van-Ankara seferinde ise doluluk oranının şu an yüzde 60 olduğunu belirterek, vatandaşların bilet bulabileceklerini söyledi. Van Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada,valilik olarak THY yetkilileriyle konuşarak ek sefer koymaları talebinde bulunduklarını söyledi. Karaloğlu,''Yakınlarının yanına giden veya dışarıdan gelen hemşehrilerimiz rahat ulaşım yapsın diye çaba harcıyoruz. Her alanda hizmet için tüm kurumlarla 24 saat iş başındayız. Van'da her şey çok daha güzel olacak. Vanlı kardeşlerim hiç merak etmesin'' dedi.