-THY UÇUŞ AĞINI GENİŞLETİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Türk Hava Yolları (THY), 2011 yılı içerisinde, 11 uluslararası hatta sefer düzenleyecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın, genişleyen uçuş ağına bu yıl yeni hatlar ekleyeceği belirtilerek, ''Dünyadaki uçuş ağı en geniş 8. hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, 2011 yılında 11 yeni uluslararası hatta uçuş başlatmayı planlıyor''denildi. Açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan uçuş programına göre, ilk uçuş tarihleri belirlenen Guangzhou'ya (Çin) 30 Ocak 2011 tarihinden itibaren haftada 3 frekans, Los Angeles'a (ABD) 3 Mart 2011 tarihinden itibaren haftada 4 frekans, Şiraz'a (İran) 14 Mart 2011 tarihinden itibaren haftada 4 frekans olarak uçuş gerçekleştirileceği ifade edildi. Türk Hava Yolları'nın ayrıca, Malaga (İspanya), Selanik (Yunanistan), Valencia (İspanya), Toulouse (Fransa), Manila (Filipinler), Napoli, Torino ve Cenova (İtalya) hatlarına 2011 yılı içerisinde sefer başlatmayı planladığı kaydedildi. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları, şu anda 130 dış hat ve 41 iç hat olmak üzere toplam 171 noktaya sefer düzenliyor.