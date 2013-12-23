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THY'de Gülen cemaati gazetelerinee ambargo başladı

THY'nin, seferlerinde dağıtımını durdurduğu Zaman gazetesinin, gazete dağıtım noktalarındaki adedini de düşürdüğü öğrenildi

23 Aralık 2013 16:43

Türk Hava Yolları (THY), Fethullah Gülen cemaati bünyesinde çıkan Zaman, Today's Zaman ve cemaate yakınlığı ile bilinen Bugün gazetelerine ambargo kararını uygulamaya başladı. Today's Zaman ve Bugün gazeteleri THY tarafından bugünden itibaren dağıtılmayacak. Uçaklarda dağılmayacak Zaman gazetesi ise adedi üçte bir oranında azaltılarak, sadece gazete dağıtım noktalarında bulundurulacak.

Seferlerinde Business Class yolcularına gazete dağıtımı yapan Türk Hava Yolları (THY), dağıttığı gazetelerin arasında bugünden itibaren Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman, Bugün ve Today's Zaman’a yer vermeyecek.

Doğan Haber Ajansı’nın THY Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne dayandırdığı haberine göre,  mevcut uygulamada pasaport kontrolünden sonra yolcular uçuş kartlarını göstererek istedikleri gazeteyi alabiliyorlar, Business Class yolcularına ise istedikleri gazete uçak içinde dağıtılıyordu.

Bundan böyle yolcular yine pasaport kontrolünden sonra uçuş kartlarını göstererek gazetelerini alabilecekler ancak uçak içinde Business Class'da,  Bugün , Today's Zaman ve Zaman gazetelerinin dağıtımı yapılmayacak . THY’nin CIP ve Lounch salonlarında da adı geçen gazetelerin miktarında da azaltma yapıldığı öğrenildi.

 

Sebep yayın politikası mı?

 

Zaman gazetesi ise THY’nin bu gazetelere, yolsuzluk operasyonuyla ilgili yayın politikasını beğenmediği için ambargo uygulandığını iddia etti. Zaman gazetesindeki habere göre, daha önce hükümetin icraatları ile ilgili eleştirilere yer verdiği gerekçesiyle Today’s Zaman’ın dağıtılmasına kısıtlama getiren THY yönetimi, üç bakanın oğlunun da gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yayımlanan haberlerin ardından Today’s Zaman’ın dağıtımını durdurdu. Ayrıca Zaman gazetesi sayısı da, aynı karar çerçevesinde yüzde 66 oranında azaltıldı.

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