-THY uçaklarında internet hizmeti İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY), Panasonic Avionics Corporation tarafından geliştirilen Global Communication Suite Sistemi'ne (GCS) sahip uçaklarda başlattığı canlı televizyon hizmetine yüksek hızlı kablosuz-wifi interneti de ekledi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bir süre ücretsiz kullanıma sunulacak kablosuz-wifi internet ile yolcuların beraberlerinde taşıdıkları dizüstü ve tablet bilgisayarlar ile Iphone, Ipad, Blackberry vb. kablosuz ağ bağlantısı özelliğine sahip cihazlar vasıtasıyla kesintisiz olarak yüksek hızda internete erişebilecekleri, büyük boyutlu e-postaları gönderip alabilecekleri ve Virtual Private Network (VPN) bağlantısı gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Sistemin ücretli kullanıma geçilmesinden sonra da tüm yolcuların kredi kartlarını kullanmak suretiyle uçuş sırasında alacakları kullanıcı adı ve şifre ile hizmetten yaralanabilecekleri ifade edilen açıklamada, ayrıca, yolcuların kablosuz internetle birlikte daha önceden dünyada ilk olarak aktif edilen koltuk arkasındaki ekranlardaki PLANET portal aracılığı ile dünyadan ve Türkiye'den son dakika haberlerine, Miles&Smiles üyelik hesapları ve müşteri hizmetleri ile ilgili online hizmetlere ulaşabilecekleri, canlı televizyon yayınlarını izlemeye devam edebilecekleri kaydedildi. THY'nin 23 Eylül 2011 tarihinde Boeing'den teslim aldığı B777-300ER uçağı ile aktif ettiği canlı televizyon ile kıtalar arası uçuşlarda bu hizmeti sağlayan dünyada ilk havayolu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, PLANET GCS sisteminin halihazırda bir adet B777-300ER uçağında aktif olduğu, bu sistemin THY filosunda yer alan diğer 11 adet Boeing 777-300ER ile 10 adet Airbus A330-300 uçaklarında da en kısa sürede aktif edilmesinin planlandığı ifade edildi.