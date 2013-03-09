THY uçak satın alımlarında TRT payı

Türk Hava Yolları'nın satın aldığı her uçak için TRT'ye pay ödendiği ortaya çıktı. Elektrik faturalarındaki TRT payının adrındandan THY'de de benzeri bir uygulamanın sürmesi tartışmalara sebebp oldu.

Elektrik faturalarında yüzde 2.36'lık bir oranda TRT’ye de zorunlu ödeme yapıyor. THY tarafından satın alınan milyon dolarlık uçak bedellerinin onbinde birinin de, TRT kasasına gittiği açıklandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gümrük Kanun tasarısı ele alınırken, AKP'li milletvekilleri, THY'nin, ithal ettiği uçağın bedelinin 10 binde biri oranında ödediği TRT payının kaldırılmasını istediler ve bu konuda önerge verdiler.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, 'Ben vatandaş olarak elektrik faturamda TRT payı öderken, THY neden bundan muaf tutuluyor' dedi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, hükümetin, vatandaşı bu yükten kurtarması gerekirken, THY'ye yeni imkan getirmesini eleştirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ise 'Vatandaşa ödettiriliyor THY için neden ayrıcalık tanınıyor’’ dedi. İtirazlar üzerine önerge geri çekildi.

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir değişiklik olmazsa, THY aldığı her uçak için TRT’ye pay ödemeye devam edecek. 227 uçağı bulunan THY önümüzdeki yıllarda 143 uçak daha alacak.