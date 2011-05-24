-THY UÇAK KOLTUĞU ÜRETECEK İSTANBUL (A.A) - 24.05.2010 - Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, uçak koltukları tasarımı, üretimi, lojistik desteği, bakım-onarım ve modifikasyonu ile satış ve pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla ortak girişim şirketi kurmak üzere protokol imzaladı. THY Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, üretilecek ekonomi sınıfı koltukların, Türkiye'de havacılık sektöründe üretilen ilk nihai ürün olma özelliğine işaret ederek, bu yatırımın prestijli bir sektörde yapılmasının da ülke ekonomisi için önem taşıdığını, tarafların ticari beklentilerini karşılayacak projenin aynı zamanda ülkenin 2023 vizyonuna da katkı sağlayacağını söyledi. Ergün, Türkiye'nin özellikle dışa bağımlı olduğu bilişim, ilaç, savunma sanayisi gibi alanlarda büyük bir atılım yapması ve geleneksel sektörlerden katma değeri yüksek ve ileri teknolojiye dayalı sektörlere geçiş yapması gerektiğini dile getirdi. Son 8,5 yılda savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelere değinen Ergün, Türkiye'nin kendi imalatı olan Göktürk uydusunun 2012'de uzaya fırlatılacağını, füzenin yanı sıra fırlatma sistemlerinin de Türkiye'de inşa edilebileceği bir noktaya gelindiğini; Anka insansız hava aracı ile Türkiye'nin ABD ve İsrail'den sonra insansız hava aracı üreten üçüncü ülke olacağını; Atak helikopterleri için 2012'de testlere başlanacağını anlattı. Sivil havacılıkta ise bu tür nitelikli projelerden edinilecek bilgi ve deneyimlerin Türkiye'de uçak üretimine geçişin ilk aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ergün, üretim ve ihracatın içinde ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerin payının şu andaki yüzde 5'lik seviyesinden yüzde 20'lere çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu yönde önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Ergün, Türkiye'nin 2010 sonu itibariyle marka başvurularında 85 binin üzerinde başvuru ile Avrupa'da en çok başvuru yapan ikinci, endüstriyel tasarımda da 30 bin üzerinde başvuru ile üçüncü ülke haline geldiğini belirtti. Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: ''THY ve Assan Hanil arasında imzalanan bu protokol, özel sektörün ve ülkemizin geldiği noktayı özetleyen güzel bir örnektir. Bir uçak koltuğu üretimi gerçekleşecek ama bu uçak koltuklarının business olan örnekleri 20-30-40 bin dolarlık rakamlara denk geliyor. Bir otomobil fiyatına bir uçak koltuğu... Bunun teknolojisi, tasarımı, getirdiği katma değeri hesap ettiğimizde ve bir uçak koltuğunun 20-30 bin dolara tekabül eden bir rakam olduğunu gördüğümüzde, aslında bu ortaklığın nasıl önemli bir ortaklık olduğunu ve nasıl bir gelişme potansiyeli göstereceğini bir kere daha görmüş oluruz. Bu protokol, geldiğimiz yeri değil, ülkemizin gitmesi gereken ve gideceği yeri de temsil etmektedir.'' -MHP'DEKİ KASET OLAYLARI- Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün, MHP'ye ilişkin kaset görüntüleri konusunda, ''Tehditle, şantajla, insanların bazı yanlışlarını kasete alarak, sonra bunu servis ederek, o insanları partilerin yönetiminden alarak, yerlerine daha uygun gördükleri bazı kişileri getirerek siyaset dizayn edilmez. Bu sağlıklı bir siyaset olmaz'' diye konuştu. Siyasetin bu tarzda dizayn edilmeye çalışılmasının CHP ile başlayan bir süreç olduğunu savunan Ergün, ''Bunu yapanlar kimse elbette büyük bir yanlışın içindeler. Türk siyasetini bu şekilde tahrip etmeye kimsenin hakkı yok'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu işin üzerine yeterince gitmemesi nedeniyle hükümeti suçlaması konusunda Ergün, hükümetin ancak yayınların neşredilmesini en kısa sürede durdurabileceğini, sonrasının yargının işi olduğunu söyledi.