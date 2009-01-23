THY uçağının kanadı fazla kesildi

TÜRK Hava Yolları (THY) filosundaki 6 Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kanatlarına yakıt tasarrufu sağlayacak ‘winglet’ takan İngiliz- İrlanda ortak şirketi ASL'nin hatası yüzünden bir uçağın kanadının kısa kesildiği ortaya çıktı.



THY, maliyetlerini düşürmek amacıyla filosundaki Boeing 737-800 uçaklarına `winglet' adı verilen kıvrık kanat ucu takılmasına karar verdi. Yüzde 5 oranında yakıt tasarrufu sağlayan ve uçağın performansını artıran `winglet' için imalatçı Boeing firmasının anlaşmalı olduğu İngiliz- İrlanda ortak şirketi ASL'yi önerdi. THY de bu şirketle anlaşma imzaladı.



İlk uçağın modifikasyonu sırasında İrlandalı teknisyenin matkap kayması nedeniyle Boeing 737- 800 uçağının kanadını kısa kestiği THY Teknik A.Ş.'nin mühendis ve teknisyenleri tarafından belirlendi. İmalatçı Boeing'e danışan THY Teknik A.Ş., ABD'den gelecek bilgi doğrultusunda kanadı tamir edecek. (DHA)



ABD'den cevap gelinceye kadar uçak seferden alındı. THY Teknik A.Ş., konuyla ilgili ASL şirketi hakkında soruşturma başlattı.

