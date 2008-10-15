THY uçağındaki korsanı yolcular yakaladı

Türk Hava Yolları'nın Antalya-S. Petersburg seferini yapan uçağını sarhoş bir yolcu kaçırma girişiminde bulundu. Yolcular hava korsanını etkisiz hale getirdi.



Antalya'dan sabah 10:30 sıralarından havalanan Airbus uçağı Karadeniz üzerinde kaçırılma sinyali verdi.

Yolculardan birinin 'üzerimde bomba var' diyerek ayağa kalktığı ve uçakta büyük korku yarattığı öğrenildi.

İçinde 167 yolcu bulunan uçakta, diğer yolcuların hava korsanını etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Olay duyulur duyulmaz Atatürk Havalimanı'nda alarm durumuna geçilirken, gelişmelerden sonra yoluna devam eden THY uçağı St Peterrsburg'a iniş yaptı.



Türk Hava Yolları' nın Antalya Saint Petersburg seferini yapan uçağı kaçırma girişiminde bulunan hava korsanının Özbek asıllı şair Yaşar Paşaoğlu olduğu öne sürülüyor.



HOSTESLE PİLOTA NOT GÖNDERMİŞ



THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY’nin Antalya-St. Petersburg seferini yapan uçağın iniş yerine yaklaştığı sırada bir yolcunun hostesle uçağın kaptan pilotuna bir not gönderdiğini belirterek, notta "Üzerimde bomba var. Beni yanınıza almazsanız patlatacağım" ibaresinin yazılı olduğunu belirtti.



Kaptan pilotun kapıyı açmadığını ifade eden Kotil, "Bu sırada kokpite yürümeye çalışan ve ’Üzerimde bomba var’ diyen kişi, yolcular tarafından etkisiz hale getirilmiş" dedi.



Yolcunun üzerinde, diğer yolcular tarafından yapılan aramada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını belirten Kotil, bu kişinin alkollü olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

















