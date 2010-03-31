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Yaşam

THY uçağında yolcu hostesi ısırdı

31 Mart 2010 18:20

T24- Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan New York’a giden uçağı ile Amerika’ya giden Özbekistan vatandaşı Tulkin Rahmanov olay çıkardı.


Atatürk Havalimanı’nda uçağa bindiği sırada görevli hostes Kabin Amiri Filiz Demir ile yaptığı tartışma sonucu elinden ısırınca polisler tarafından kelepçelenerek uçaktan indirildi. 


Aklı dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Tulkin Rahmanov uçak içindeki hareketleriyle ve yüksek sesle konuşmasıyla diğer yolcuları rahatsız etti. Rahmanov’un dengesiz hareketleri üzerine THY Kabin Amiri Filiz Demir yolcuyu yerine oturması ve sessiz olması için uyardı. Buna karşılık Tulkin Rahmanov hostes Filiz’e saldırdı.Bu arada elini ısırdı. Bunun üzerine hostes Kaptan Pilotuna başvurarak uçağa polis istedi.


Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay üzerine uçağa girerek saldırgan Tulkin Rahmanov’u kelepçeleyerek gözaltına aldı. Rahmanov’la birlikte yanındaki kız arkadaşı Zarifa Muhittinova’da uçaktan alındı.


Olay nedeniyle saat 11.00’de kalkması gereken THY’nin TK-001 sefer sayılı New York uçağı da bir buçuk saatlik bir gecikmeyle 12.30’da kalktı.

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