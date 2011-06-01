-THY UÇAĞINDA TEKNİK ARIZA İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - THY'nin İstanbul-Almatı seferini yapacak uçağı, havalandıktan bir süre sonra teknik arıza nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Alınan bilgiye göre, THY'nin, TC-JGY kuyruk tescilli ''Manavgat'' adlı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 20.20'de İstanbul'dan Almatı'ya hareket etti. Uçak, Ankara hava sahası üzerindeyken meydana gelen hidrolik arızası nedeniyle saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geri dönerek sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. ''Manavgat'' uçağı THY Teknik Hangarı'na götürülürken, uçakta bulunan biri bebek 112 yolcu, tahsis edilen başka bir uçakla saat 23.05'te Almatı'ya hareket etti.