-THY UÇAĞINDA MOTOR ARIZASI KONYA (A.A) - 28.11.2010 - Türk Hava Yollarının (THY) Konya-İstanbul seferi için kalkışa hazırlanan uçağın motor kısmında arıza tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İstanbul'a saat 09.10'da uçması planlanan TK 20-33 sefer sayılı Türk Hava Yolları (THY) uçağına binen yolculara, içeri alındıktan yaklaşık 10 dakika sonra bir duyuru yapıldı. Kaptan pilot tarafından yapılan duyuruda, yolculardan motor kısmında oluşan arıza nedeniyle uçaktan inmeleri istendi. Konya Atatürk Havaalanı'nda bekletilen yolculardan bir kısmı, uçaktaki arızanın giderilememesi ve kendi talepleri üzerine aktarmalı uçuş için otobüsle Ankara'ya götürüldü. Ankara'ya kadar karayoluyla gitmek istemeyen yolcular ise uçaktaki arızanın giderilmesini bekliyor.