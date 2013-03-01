THY uçağında kaçak yolcu krizi

Bingazi-İstanbul seferini yapan THY uçağında yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişi fark edildi. Libya'da hakkında yakalama emri bulunan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, uçak bir saatlik gecikmenin ardından hareket etti.



Libya'nın doğusundaki Bingazi havalimanından Türkiye'ye kalkışa hazırlanan bir uçakta kaçak yolcu krizi yaşandı.

Libyanın ikinci büyük şehri Bingazi'de Bingazi-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına kimliği belirsiz bir kişi yasadışı yollardan binmek istedi.

Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine şahıs, havalimanı emniyeti tarafından dışarı çıkarıldı.

Bingazi Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Libya'da hakkında yakalama emri bulunan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gitmek isteyen bir Libya vatandaşının emniyet güçleri tarafından uçaktan indirildiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından uçağın hareket ettiği bildirildi.