THY uçağında ırkçılık krizi

Türk Hava Yolları’nın (THY)
New York uçağında dün ırkçılık krizi yaşandı. Yolcular arasında bulunan
ABD vatandaşı bir kişi, uçakta Araplar olduğunu söyleyerek
son anda uçaktan indi. ABD’li yolcu gözaltına alındı, uçak ise 2 saat
rötar yaptı.
THY’nin İstanbul - New York seferini yapan TK001
sefer sayılı Airbus 340 tipi uçak, dünkü uçuşu öncesinde saat 11.00’de
körüğe yanaşarak yolcularını almaya başladı. Güvenlik kontrolünden
geçip uçağa binen Alman asıllı ABD vatandaşı Daniel Sussman Pincus bir
süre sonra kabin görevlilerine uçaktan inmek istediğini iletti. Kabin
görevlileri de uçağın kalkmaya hazırlandığını belirtti. Ancak ısrarcı
olan Pincus, uçakta ‘Arap tipli’ kişilerin bulunması nedeniyle uçmak
istemediğini yüksek sesle söylemeye başladı. Bunun üzerine polise haber
verildi ve Pincus bagajıyla birlikte uçaktan indirildi ve polis
merkezine götürüldü.
Bu olayın ardından sivil havacılık kuralları gereği uçaktaki bütün
yolcu ve valizler indirilerek güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra
tekrar uçağa alındı. THY’nin saat 11.40’da 247 yolcusuyla kalkması
gereken uçağı yaşanan kriz nedeniyle yaklaşık 2 saatlik rötarla
13.40’ta kalkabildi.
Serbest bırakıldı
Polisteki sorgusunun ardından Pincus serbest bırakıldı. Serbest
kaldıktan sonra ABD’ye gitmek için yeni bilet arayışına giren Pincus,
THY’nin tarifeli seferiyle Londra’ya gitti.
Havalimanında olayla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Pincus,
“Gerçekte uçakta hiçbir şey olmadı, sadece ben biraz gergindim” dedi.
Katar’daki “Yarının Müslüman Liderleri” toplantısına katıldığı iddia
edilen Pincus’un, polise verdiği ifadede havanın sıcak olmasına rağmen
uçakta paltosuyla oturan bir adam gördüğünü ve bunun üzerine
şüphelenerek uçaktan inmek istediğini söylediği öğrenildi.