THY uçağında ırkçılık krizi

Türk Hava Yolları’nın (THY) New York uçağında dün ırkçılık krizi yaşandı. Yolcular arasında bulunan ABD vatandaşı bir kişi, uçakta Araplar olduğunu söyleyerek son anda uçaktan indi. ABD’li yolcu gözaltına alındı, uçak ise 2 saat rötar yaptı.



THY’nin İstanbul - New York seferini yapan TK001 sefer sayılı Airbus 340 tipi uçak, dünkü uçuşu öncesinde saat 11.00’de körüğe yanaşarak yolcularını almaya başladı. Güvenlik kontrolünden geçip uçağa binen Alman asıllı ABD vatandaşı Daniel Sussman Pincus bir süre sonra kabin görevlilerine uçaktan inmek istediğini iletti. Kabin görevlileri de uçağın kalkmaya hazırlandığını belirtti. Ancak ısrarcı olan Pincus, uçakta ‘Arap tipli’ kişilerin bulunması nedeniyle uçmak istemediğini yüksek sesle söylemeye başladı. Bunun üzerine polise haber verildi ve Pincus bagajıyla birlikte uçaktan indirildi ve polis merkezine götürüldü.

Bu olayın ardından sivil havacılık kuralları gereği uçaktaki bütün yolcu ve valizler indirilerek güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra tekrar uçağa alındı. THY’nin saat 11.40’da 247 yolcusuyla kalkması gereken uçağı yaşanan kriz nedeniyle yaklaşık 2 saatlik rötarla 13.40’ta kalkabildi.



Serbest bırakıldı



Polisteki sorgusunun ardından Pincus serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra ABD’ye gitmek için yeni bilet arayışına giren Pincus, THY’nin tarifeli seferiyle Londra’ya gitti.

Havalimanında olayla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Pincus, “Gerçekte uçakta hiçbir şey olmadı, sadece ben biraz gergindim” dedi. Katar’daki “Yarının Müslüman Liderleri” toplantısına katıldığı iddia edilen Pincus’un, polise verdiği ifadede havanın sıcak olmasına rağmen uçakta paltosuyla oturan bir adam gördüğünü ve bunun üzerine şüphelenerek uçaktan inmek istediğini söylediği öğrenildi.