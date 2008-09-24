THY uçağında ecel dakikaları

THY uçağındaki 196 yolcuyu, ölüme beş kala Kenyalı bir pilot kurtardı.



THY pilotuna telsizle yardım eden Kenya Havayolları Pilotu ecel terleri döktüren dakikaları anlattı.



196 yolcusuyla 14 Ağutos’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Nijerya’nın başkenti Lagos’a gitmek için havalanan Türk Hava Yolları’nın TK1123 sefer sayılı Airbus 310-300 tipi uçağı, Nijerya hava sahasında rotasında ilerlerken saat 22:00’de uçağın navigasyon ve haberleşme sistemlerinin bir anda devre dışı kalmasıyla büyük tehlike atlatmıştı. Pilotun, sahil şeridinden ilerleyerek havalimanı aradığı ve sonunda Togo’nun başkentindeki Lome Havalimanı’na indiği açıklanmıştı. İşte bu olayın arkasından film gibi bir kurtuluş öyküsü çıktı. O anda havada olan ve THY pilotuna iniş için telsizden yardım eden Kenya Havayolları pilotu Salim Verjee, yaşananları tüm ayrıntılarıyla The Aviation Herald sitesine anlattı. İşte Hollywood filmlerine taş çıkaracak kurtuluş:



30 dakikalık yakıt var



Tüm göstergeleri arızalı olduğu için bakarak inecek havalimanı arayan THY pilotu bu sırada inmesi gereken Lagos pistinden çok uzaklaşmıştı. Yakıtı da giderek tükeniyordu. Bölgede Benin, Togo ya da Gana’daki pistlerin kuleleriyle telsiz teması kurmaya çalıştı ama başaramadı. Sonunda çevredeki diğer uçaklardan yardım isteme yolunu seçti. Mısır Havayollarına ait bir uçağın pilotu, THY’nin 130.90 VHF bandından yaptığı çağrıyı duydu.



THY: Göstergelerim çalışmıyor. Konumumu bilmiyorum. İniş yapacak pist arıyorum.



Mısırlı pilot: 10 bin feet’teyim ışıklarımı yakıyorum. Beni görürsen haber ver.



THY: Görmüyorum



Bu konuşmayı duyan Kenya Havayolları’nın Salim Verjee adlı pilotu, THY ile temas kurdu. Kenyalı pilot o anda hissettikleri için, “Türk pilota yardım etmezsem hiç şansı olmadığını biliyordum. Ama yanlış yönlendirip felakete yol açmaktan da çok korkuyordum” ifadesini kullanıyor. İşte telsiz konuşmaları:



Kenyalı pilot: Seni görüyorum. Benin dolayında seyrediyorsun. Pusulanı kullanarak kuzeye dön. Denizi takip et şehir ışıklarını göreceksin.



THY: Sadece 30 dakikalık yakıtım kaldı.



