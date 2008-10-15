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Yaşam

THY uçağında bombalı korsan paniği

Türk Hava Yolları' nın Antalya-St. Petersburg seferini yapan uçağa yönelik kaçırma girişimi, hava korsanını yolcular tarafından etkisiz hale getirilmesiyle son buldu

15 Ekim 2008 03:00

Türk Hava Yolları' nın Antalya-St. Petersburg seferini yapan uçağa yönelik kaçırma girişimi, hava korsanını yolcular tarafından etkisiz hale getirilmesiyle son buldu

Antalya'dan sabah 10:30 sıralarından havalanan Airbus uçağı Karadeniz üzerinde kaçırılma sinyali verdi.

Yolculardan birinin, 'Üzerimde bomba var' diyerek ayağa kalktığı ve uçakta büyük korku yarattığı öğrenildi. İçinde 167 yolcu bulunan uçakta, diğer yolcuların hava korsanını etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Gelişmelerden sonra uçağın yoluna devam ettiği ve St Petersburg'a doğru yol aldığı da öğrenildi. Atatürk Havalimanı'nda alarm durumuna geçildi.

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