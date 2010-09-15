THY uçağında bomba paniği

T24 - Tokyo-İstanbul seferini yapan THY Uçağındaki , " 9/11 inside job infowars.com" yazılı not Japon polisini alarma geçirdi. Uçağın içi ve yolcular didik didik arandı.



TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Tokyo-İstanbul seferini yapan, "Karedeniz" isimli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağının tuvaletine yazılan, 11 Eylül saldırılarının konu edildiği komplo teorileri ile ilgili site adresi, paniğe neden oldu.



İçinde 274 yolcusu ile Tokyo Narita Havalimanı'ndan yerel saatle 12.50'de havalanması planlanan TK-51 sefer sayılı uçağın uçuş ekibi, kalkış için son hazırlıklara başladı.



Bu sırada yolcu uçağının arka tuvaletinde kabin görevlileri tarafından, Amerika'ya yapılan 11 Eylül saldırıları ile ilgili bir not belirlenince, uçuş ekibi durumu hemen Japon polisine haber verdi.



Tuvalette klozetin üstünde, Amerikalı Pulitzer ödüllü Alex Jones'un komplo teorilerinin yer aldığı sitesinin adı tespit edildi.



Tuvaletteki, "9/11 inside job infowars.com" yazısı nedeniyle yolcular uçaktan inidirildi ve yeniden arandı. Uçak içi tekrar kontrolden geçirilirken yolcuların bagajları da bir kez daha X-Ray cihazlarından geçirildi.



Japon polisi notu kimin yazdığını uzun uğraşlara rağmen tespit edemedi. Uçakta herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması üzerine yolcular yeniden uçağa alınarak 2 saat gecikmeli olarak saat 21.45'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiler.

"Güvenlikle ilgili bir sorundu"



Yolculardan Somay Baykal, "Uçakta yerimize oturduktan sonra bizi tekrar dışarıya aldılar. İkinci bir güvenlik kontrolünden geçtik. Bizi 3 saat beklettiler. Arama bittikten sonra tekrar uçağa bindik. Havalimanı free shop'tan alınan ürünler ikinci bir kontrolden geçirildi. Güvenlikle ilgili bir problem olduğunu anladık. Ama bize hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.



23 Ocak 2010 tarihinde de Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, Stuttgart-İzmir seferini yapan uçağı Belgrad hava sahasındayken, tuvalet kabinindeki aynada "We will die today, bam - Hepimiz bugün öleceğiz, bomba" yazısından dolayı Selanik'e acil iniş yapmıştı.



