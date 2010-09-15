T24 LogoT24 Logo
Dünya

THY uçağında bomba paniği

Tokyo-İstanbul seferini yapan THY Uçağındaki , " 9/11 inside job infowars.com" yazılı not Japon polisini alarma geçirdi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Tokyo-İstanbul seferini yapan THY Uçağındaki , " 9/11 inside job infowars.com" yazılı not Japon polisini alarma geçirdi. Uçağın içi ve yolcular didik didik arandı.


TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Tokyo-İstanbul seferini yapan, "Karedeniz" isimli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağının tuvaletine yazılan, 11 Eylül saldırılarının konu edildiği komplo teorileri ile ilgili site adresi, paniğe neden oldu.


İçinde 274 yolcusu ile Tokyo Narita Havalimanı'ndan yerel saatle 12.50'de havalanması planlanan TK-51 sefer sayılı uçağın uçuş ekibi, kalkış için son hazırlıklara başladı.


Bu sırada yolcu uçağının arka tuvaletinde kabin görevlileri tarafından, Amerika'ya yapılan 11 Eylül saldırıları ile ilgili bir not belirlenince, uçuş ekibi durumu hemen Japon polisine haber verdi.


Tuvalette klozetin üstünde, Amerikalı Pulitzer ödüllü Alex Jones'un komplo teorilerinin yer aldığı sitesinin adı tespit edildi.


Tuvaletteki, "9/11 inside job infowars.com" yazısı nedeniyle yolcular uçaktan inidirildi ve yeniden arandı. Uçak içi tekrar kontrolden geçirilirken yolcuların bagajları da bir kez daha X-Ray cihazlarından geçirildi.


Japon polisi notu kimin yazdığını uzun uğraşlara rağmen tespit edemedi. Uçakta herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması üzerine yolcular yeniden uçağa alınarak 2 saat gecikmeli olarak saat 21.45'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiler.



"Güvenlikle ilgili bir sorundu"


Yolculardan Somay Baykal, "Uçakta yerimize oturduktan sonra bizi tekrar dışarıya aldılar. İkinci bir güvenlik kontrolünden geçtik. Bizi 3 saat beklettiler. Arama bittikten sonra tekrar uçağa bindik. Havalimanı free shop'tan alınan ürünler ikinci bir kontrolden geçirildi. Güvenlikle ilgili bir problem olduğunu anladık. Ama bize hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.


23 Ocak 2010 tarihinde de Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, Stuttgart-İzmir seferini yapan uçağı Belgrad hava sahasındayken, tuvalet kabinindeki aynada "We will die today, bam - Hepimiz bugün öleceğiz, bomba" yazısından dolayı Selanik'e acil iniş yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24