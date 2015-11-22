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THY uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı

Uçak, Kanada’ya acil iniş yapmıştı

22 Kasım 2015 09:39

New York- İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı.ABD'nin New York kentinden İstanbul'a havalanan Türk Hava Yolları (THY)'ye ait bir uçak, bomba ihbarı sebebiyle Kanada'nın Halifax kentindeki havalimanına acil iniş yaptı.

Polisin aramalarda bulunduğu uçakta bomba izine rastlanmadı, uçağın tekrar İstanbul'a dönmeye hazırlandığı bilgisi edinildi.

Kanadalı sivil havacılık yetkilileri, terör örgütü İŞİD'in Paris saldırıları ve Rus Metrojet Havayolları'na ait uçağı düşürmesinin ardından, THY'nin 'alarm durumunda' olduğunu belirtmişti.

 

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