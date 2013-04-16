THY uçağında bomba paniği

İstanbul-Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında sahipsiz cep telefonu bulundu. Uçak, bomba şüphesiyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-706 sefer sayılı Airbus 320 tipi, TC-JPU kuyruk tescilli yolcu uçağı 135 yolcusuyla Kabil seferini yapmak üzere saat 03.05’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

THY uçağının kalkışından bir süre sonra kabin ekibi tarafından uçakta sahipsiz cep telefonu bulundu.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek uçakta sahipsiz cep telefonu bulunduğu ve bomba şüphesi nedeniyle geri döneceğini bildirdi.

Polis, bomba şüphesi nedeniyle apronda geniş güvenlik önlemi aldı. THY uçağı saat 05.30’da Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Uçak altına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yolcular uçaktan indirilirken, polis uçağın kabin ve kargo bölümünde incelemelerde bulundu.

Uçak altına getirilen mobil X-Ray cihazıyla uçakta bulunan valizler teker teker arandı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Kabil seferini yapan yolcu uçağınının kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.