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Yaşam

THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına Antalya hava sahasında yıldırım isabet ettiği bildirildi

18 Ocak 2013 10:38

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan THY uçağına Antalya hava sahasında yıldırım isabet etti. Yapısal hasar alan uçak havaalanına sorunsuz iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına Antalya hava sahasında yıldırım isabet ettiği bildirildi.

THY'nin ''Balıkesir'' adlı Airbus 321 tipi TK-2328 sefer sayılı İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının dün gece saat 02.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptığı ve uçağa inişten önce yıldırım isabet ettiği belirtildi.

Uçaktaki 69 yolcunun korku dolu anlar yaşadığı, uçağın Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

TC-JRD kuyruk tescilli uçakta yapılan kontrollerde, yıldırımdan dolayı yapısal hasar meydana geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine Antalya-İstanbul uçuşunu yapacak uçak seferden çekilerek, bakıma alındı. Hasarın giderilmesinin ardından uçağın bugün akşam saatlerinde Antalya'dan İstanbul'a yolcusuz olarak geldiği bildirildi.

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