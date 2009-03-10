THY uçağına yıldırım düştü

Burun kısmına yıldırım düşen THY uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.



Burun kısmına yıldırım düşen uçak Atatürk Havalimanına sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları’nın Bombay-İstanbul seferini yapan Airbus 330 tipi uçağına havadayken yıldırım isabet etti. Kısa süreli bir paniğin yaşandığı uçak sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.



Türk hava sahasına girdikten sonra meydana gelen olayda Airbus A-330 tipi uçağın burnunda oluşan hasar sebebiyle uçakta kısa süreli paniğin yaşandığı öğrenildi.



THY’ye ait uçak Atatürk Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı. 43 yolcu, 8 mürettebat taşıyan uçak arızanın giderilmesiyle Cezayir seferine verildi.



