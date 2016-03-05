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THY uçağına yıldırım düştü!

Yıldırım düşen 3 uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü

05 Mart 2016 00:03

Akşam saat 19.10 ile 19.20 arasında Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan TK 1941 sefer sayılı Airbus 319 tipi Brüksel, TK 1893 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Selanik ve TK 1005 sefer sayılı Airbus 319 tipi Üsküp uçaklarına, kalkışlarından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine, uçakların pilotları, Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek havadan geri döndü. Yıldırım isabet eden 3 uçak sorunsuz şekilde iniş yaparken, gerekli kontrollerinin yapılması için THY teknik bakım hangarına alındı. Terminale alınan yolcuların ise gecikmeli olarak başka uçaklarla gidecekleri noktalara gönderileceği belirtildi. 

CNN Türk'ün haberine göre, Üsküp uçağının yolcularından Reşat Çalışkan, havalandıktan 10 dakika sonra uçağa yıldırım isabet  etmesi üzerin geri döndüklerini belirterek, “Herhangi bir sıkıntı olmadı. Emniyetli bir şekilde geri geldik. Panik olmadı, herkes sakin ve neşeliydi. Yeni bir uçak ayarlanıyor" dedi. Serdar Özmen ise “Pilot geri dönme kararı aldı. Çok şükür kazasız belasız indik. Şu an herhangi bir problem yok, yeni bir uçak ayarlanacakmış onu bekliyoruz" diye konuştu.

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