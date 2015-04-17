THY uçağına yapılan bomba ihbarının yazılı olduğu kağıtta parmak izi bulundu

Son 1 ay içinde THY uçaklarına yapılan 4’ü kağıtlara "bomba var" şeklinde yazılmış ve bir de sahipsiz cisim şeklindeki asılsız çıkan 5 ayrı bomba ihbarıyla ilgili sürdürülen araştırmada, bugün yapılan ihbarın yazılı olduğu kağıtta ilk kez parmak izlerine rastlandığı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, THY uçakları, ‘bomba endişesi’ nedeniyle son 30 gün içinde tam 4 kez havadan dönerken biri de yerde 4 saat bekledi. İlk olay 18 Mart’ta Adana-İstanbul seferini yapan THY uçağı hareket etmeden önce yapılan bir telefon ihbarı sonucu uçak 4 saat gecikmeyle kalkabildi. Asılsız ihbarı telefonla yapan E. E. yakalandıktan sonra verdiği ifadede uçağa geç kaldığı için bunu yaptığını söyledi.

İkinci olay ise 29 Mart 2015’te İstanbul-Narita seferini yapan uçağının tuvaletinde " C-4 Cargo" yazan bir yazı bulundu. C-4 bomba imalatında kullanılan bir madde olduğu için ihbar olarak kabul edildi ve uçak Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Olayla ilgili sorumlular yakalanmadı, soruşturma sürüyor.

Sao Paulo'ya giden uçakta 'bomba' yazılı kağıt bulundu





Üçüncü olay ise bir gün sonra THY’nin İstanbul’dan Sao Paulo seferini yapan uçağının tuvaletinde "bomba" yazılı bir kağıt bulundu. Bu kez Afrika’da Fas üzerinde bulunan THY uçağı, Kazablanka Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Soruşturma devam ediyor.



1 Nisan 2015 günü İstanbul- Lizbon seferini yapan THY uçağı Atatürk Havalimanı’nda kalktıktan bir süre sonra hostesler servis yaparken tepsi içinde pingpon topu büyüklüğünde yabancı bir cisim buldu. Bunun üzerine uçak Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Cismin daha sonra hoparlör olduğu anlaşıldı. Soruşturma devam ediyor.



Son olarak da bugün İstanbul-Basel seferini yapan THY uçağının tuvaletinde, " Kargo da bomba var" yazılı bir dosya kağıdı buldu. Bunun üzerine THY’nin "Serik" adlı uçağı Bulgaristan hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Ancak bu kez uzmanlar kağıt üzerinde ilk kez parmak izine rastladılar.

Prosedür ne?

Uçaklarda bulunan bu tür ihbar notları, yabancı cisimler, sahipsiz elektronik cihazlar ve ihbar telefonları sonucu eğer olay havada gerçekleşirse uçak geri dönmek zorunda. Pilot bu durumlarda, uluslararası havacılık kuralları gereği ‘patlayıcı madde prosedürü’ uygular ve transponder denilen sistemden verilen gizli bir kod ile en yakın uçuş kulesi ile temasa geçer. Daha sonra da uçak en yakın meydana iner, yolcu ve valizler detaylı şekilde aranır. Asılsız ihbarlarda, uçak en az varacağı istasyona ulaşacağı saat kadar süre yerde bekler, gerekirse uçak değiştirilir ve yolcular tekrar götürülür.



Uzun menzilli uçuşlarda ise uçak bomba ihbarı nedeniyle yere indirilirse yolcuları mağdur edecek bir başka olayla daha karşılaşmak için uçuş ekibinin mesai saati dolacağından uçuş iptal edilebilir ve yolcular otele yerleştirilir. Şirket yetkilileri bu yüzden asılsız bomba ihbarlarının yolcu mağduriyetinin yanı sıra 50 bin ile 100 bin Euro’ya kadar maliyet getireceğini belirtiyor.