-THY UÇAĞINA ASILSIZ BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Trabzon seferini gerçekleştiren ''Bingöl'' adlı Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra yapılan bomba ihbarı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 17.30'da Trabzon'a gitmek üzere havalanan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı. ''Bingöl'' adlı uçak kalkışından yaklaşık 30 dakika sonra Atatürk Havalimanı'na döndü. İçinde 4'ü bebek 194 yolcusu bulunan THY uçağı, arama-kontrol için güvenli bir alana çekilirken, yolcular da terminale alındı. Bu arada havalimanında uzun süre bekleyen yolculara ikramda bulunuldu. Güvenlik güçleri, bomba imha uzmanları ve bomba uzmanı köpeklerle uçakta arama yaparken, uçaktan indirilen yolcuların bagajları yeniden kontrolden geçirildi. Aramalar sonucunda ihbarın asılsız çıkması üzerine, yolcular tekrar uçağa alınmaya başladı. Uçağın 15-20 dakika içinde havalanması bekleniyor.