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Yaşam

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

THY'ye ait İstanbul-Kahramanmaraş seferini yapan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yaptı.

08 Nisan 2009 03:00

THY'ye ait İstanbul-Kahramanmaraş seferini yapan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yaptı. Uçak, gerekli bakımın yapılmasının ardından yeniden havalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saat 07.25'te İstanbul'dan kalkan TK-722 sefer sayılı yolcu uçağı, "flaplarda sorun olduğu" gerekçesiyle Adana Havalimanı'na iniş yaptı.

Apronda teknik ekip tarafından kontrol edilen uçak, gerekli bakımın ardından Kahramanmaraş'a gitmek üzere havalandı.

Bu arada, Kahramanmaraş'a kara yoluyla gitmek isteyen bazı yolcuların ise THY tarafından tahsis edilen otobüsle yolculuklarına devam ettiği belirtildi.

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