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Yaşam

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

İstanbul'dan Lefkoşa'ya gitmekte olan THY uçağı Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

14 Eylül 2014 18:17

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'na gitmek üzere havalanan THY'ye ait yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Antalya Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar, yaptığı açıklamada, uçağın saat 21.49 gibi uçak kabin arızasından dolayı zorunlu iniş yaptığını bildirdi. THY'ye ait uçakta 135 yolcunun bulunduğunu belirten Serdar, "Korkulacak bir durum yok, bu tür olaylar olabilir, yolcular başka bir uçakla KKTC'ye gönderilecek" dedi.(AA)

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