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THY uçağı Viyana'ya acil iniş yaptı

56 yaşında erkek bir yolcunun rahatsızlanması üzerine THY uçağı acil iniş yaptı

30 Ekim 2017 23:39

Türk Hava Yolları'nın (THY) Toronto-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı Ukrayna vatandaşı bir yolcunun uçuş sırasında rahatsızlanması üzerine Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Toronto Havalimanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere saat 07:17'de havalanan TK18 sefer sayılı THY uçağı rotasında uçuşuna devam ederken 56 yaşında erkek bir yolcu rahatsızlandı.

Habertürk Haber Merkezi'ninden Gökhan Artan'ın haberine göre; Ukraynalı yolcunun fenalaşmasını kabin ekibi kaptan pilota bildirdi. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken 330 yolcunun içinde olduğu Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilot en yakın havalimanı olan Viyana'ya inme kararı aldı.

THY uçağı saat 15:05'de Viyana'ya inerken hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumu henüz öğrenilemedi.

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