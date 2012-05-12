THY uçağı, Uganda'ya zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Johannesburg seferini yapan THY uçağı motorundaki teknik arıza nedeniyle Uganda'ya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 250 yolcu için yeni bir uçak gönderildi.

Johannesburg'a gitmek üzere 250 yolcusuyla dün gece saat 01.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan TK 5840 sefer sayılı yolcu uçağı, motorundaki teknik arıza dolayısıyla bugün Entebbe Havaalanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Yolcular, Uganda'nın Kampala şehrindeki otellere yerleştirilirken, THY, yolcular için İstanbul'dan yeni bir uçak gönderdi.

Yolcuların, gönderilen uçakla akşam saatlerinde Uganda'dan hareket edeceği öğrenildi.