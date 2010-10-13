-THY UÇAĞI SAMSUN'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI SAMSUN (A.A) - 13.10.2010 - İstanbul'dan Sivas'a giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Sivas'taki hava muhalefeti nedeniyle Samsun Çarşamba Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sivas seferini yapan TK 2662 sefer sayılı yolcu uçağı, Sivas'taki sağanak sonrası oluşan sis nedeniyle alana iniş yapamayınca Samsun Çarşamba Havaalanı'na yönlendirildi. Samsun'a zorunlu iniş yapan uçağın, Sivas'ta etkili olan sisin kalkması halinde tekrar Sivas'a hareket etmek üzere alanda bir süre bekleyeceği öğrenildi.