T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY uçağı Mumbai'de pistten çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Mumbai seferini yapan yolcu uçağı, Mumbai Havalimanına inişi sırasında pistten çıktı.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Mumbai seferini yapan yolcu uçağı, Mumbai Havalimanına inişi sırasında pistten çıktı.


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


THY'den yapılan açıklamada, İstanbul-Mumbai seferini yapan A-340 tipi yolcu uçağı, Mumbai Havalimanına iniş yaptıktan sonra aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıktı.


Olaydan sonra uçakta bulunan 93 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edilerek terminale alındığı belirtilen açıklamada, uçaktaki yolcu, kokpit ve kabin ekibinden kimsenin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi.


Açıklamada, olayın meydana geliş şekliyle ilgili olarak yerel sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli inceleme ve araştırma yapıldığına yer verilerek, TK 721 Mumbai-İstanbul seferiyle seyahat edecek yolcuları almak üzere yeni bir uçak tahsis edilerek Mumbai'ye gönderildiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24