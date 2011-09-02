THY uçağı Mumbai'de pistten çıktı

T24 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Mumbai seferini yapan yolcu uçağı, Mumbai Havalimanına inişi sırasında pistten çıktı.



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THY'den yapılan açıklamada, İstanbul-Mumbai seferini yapan A-340 tipi yolcu uçağı, Mumbai Havalimanına iniş yaptıktan sonra aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıktı.



Olaydan sonra uçakta bulunan 93 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edilerek terminale alındığı belirtilen açıklamada, uçaktaki yolcu, kokpit ve kabin ekibinden kimsenin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi.



Açıklamada, olayın meydana geliş şekliyle ilgili olarak yerel sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli inceleme ve araştırma yapıldığına yer verilerek, TK 721 Mumbai-İstanbul seferiyle seyahat edecek yolcuları almak üzere yeni bir uçak tahsis edilerek Mumbai'ye gönderildiği kaydedildi.



