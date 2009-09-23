THY uçağı mahsur kaldı!

THY'nin Airbus 340 tipi yolcu uçağı New York’ta arızalandı. Dün Türkiye saati ile saat 16.30'da kalkması gereken THY uçağı için o zamandan beri lastik aranıyor.



Türk Hava Yollarının New York’ta iki lastiği patladığı için kalkamayan Airbus A 340 tipi ’İstanbul’ adlı uçağı için Amerika’da lastik arandığı bu nedenle de uçağın birkaç saat daha bekleyeceği bildirildi.

THY Basın müşaviri Ali Genç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:“New York İstanbul seferini yapacak olan TK-02 sefer sayılı uçağımız kalkışa geçtiği sırada pist başına giderken iki lastiği patlıyor.Uçak lastiklerinin değişmesi için parka çekiliyor. Patlayan iki lastik değişiyor ancak kural gereği patlak lastiklerini yanındaki diğer iki lastiğin de değişmesi gerekiyor.Oradaki arkadaşlarımız değişmesi gereken iki lastiği arıyorlar.Bu nedenle yolcularımızdan isteyenler otele isteyenler de evlerine gönderildi.Uçağımız birkaç saatlik bir gecikme daha yapacak“

THY yetkilileri kural gereği patlayan lastiklerin diğer yandaki eşlerininde değiştirildiğini söylediler.Bilindiği gibi New York John F.Kennedy havalimanı’nda yerel saatle 16.30’da kalkması gereken THY uçağı bugün Türkiye saati ile saat 09.55 ’de İstanbul’da olacaktı.