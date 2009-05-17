THY uçağı Konya'da zorunlu iniş yaptı

Konya'dan İstanbul'a gitmek için havalanan ancak motoruna kuş giren Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Konya Atatürk Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı. Uçakta fenalık geçiren 2 yolcu, hastanede tedavi edildi.



Alınan bilgiye göre, THY'nin TK 251 sefer sayılı Konya-İstanbul uçağı, Konya Atatürk Havaalanından dün 22.00'de 140 yolcusu ile kalkış yaptıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.



Motoruna kuş giren yolcu uçağı, Konya Atatürk Havaalanına zorunlu iniş yaptı.



Uçakta fenalaştığı belirtilen 2 yolcu, Konya Numune Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Başka bir uçağa nakledilen yolcular, 01.00 civarında İstanbul'a gönderildi.

