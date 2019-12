THY uçağı Hollanda'da düştü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Amsterdam'a doğru yola çıkan 1951 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Schiphol havaalanına inerken piste 500 metre kala boş bir araziye düştü.



Ölü ve yaralıların ismi bugün açıklanıyor



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kazada can kaybı olmadığını bildirirken, Hollandalı resmi yetkililer 9 kişinin öldüğünü, 6'sı ağır 84 kişinin yaralandığını açıkladı.



Ölenlerin arasında uçağın iki pilotu da bulunuyor. Ölen Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan'ın ölüm haberi ailesine bildirildi. Müretebattan ölen 3 kişinin kokpitteki sıkışma sırasında hayatını kaybettiği duyuruldu.



Uzmanlar, toprağın yumuşak olmasının olası bir yangını önlediğini ifade etti.



Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Tekirdağ adlı uçağı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Schiphol havaalanına inerken saat 11.45 sıralarında yere çakıldı. 127 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçakta can kaybı olmadığı, 30 yolcunun yaralanandığı açıklandı. Ancak daha sonra üçü mürettebattan, toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Uçaktaki çok sayıdaki yolcu, kurtarma ekiplerinin müdahalesinden önce çıkmayı başardı.



Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, uçakta 71 Türkiye vatandaşı, 33 Hollandalı, 1 İtalyan, 1 Birleşik Krallık vatandaşı ve Boing görevlisi 4 Amerikalı bulunuyordu.



Bazı sivil havacılık uzmanları kazanın nedeninin henüz anlaşılamayacağını ancak pilotun bu 'inişle' uçaktaki yolcuların hayatını kurtardığını söyledi...



Pilot kahraman mı hatalı mı?



Havacılık uzmanlarının verdiği bu bilgiyi Hollandalı yetkililer de doğruladı. Hollanda Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre pilot teknik bir arıza yaşadı ve uçağı yere indirmeye çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle tam kontrol sağlayamadı ve uçak çok yüksek olmayan bir mesafeden yere düştü. Kazayı araştıran Hollandalı komisyon karakutuyu henüz incelemediklerini ancak pilot sayesinde kazanın felakete dönüşmeden hafif atlatıldığını açıkladı.



Kimi sivil havacılık uzmanlarıysa, uçağın bir motorunun arızalanması halinde bile indirilebileceğini, kazanın oluş biçiminin, pilotun iniş mesafesini ayarlayamayarak kısa tuttuğu ihtimalini de akıllara getirdiğini söylediler. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada sorunun teknik olduğunu duyurdu.



A-9 otoyolunun hemen yanında bulunan havaalanının pistine ulaşamadan yere çakılan uçak üç parçaya ayrıldı. Ancak uçakta yangın çıkmaması mucize kurtuluşu beraberinde getirdi.



Kaza ulusal ve uluslararası haber ajanslarında flaş olarak duyurulurken, Ulaştırma Bakanlığı’nda olayla ilgili bir kriz masası kuruldu. Kaza sonrası THY yetkililerinden bir heyet Hollanda'ya gitti.



Bu arada görgü tanıkları uçağın 50 metre yükseklikten yere çakıldığını söyledi.



'Hiç ölü yok' açıklamasından 9 ölüye



Uçak kazasında ölenlerin sayısına ilişkin gelen haberler kafaları karıştırdı. THY Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Topçu, kazada 1 kişinin öldüğünü yaklaşık 20 kişinin yaralandığını söyledi. Ancak Ulaştırma Bakanlığı kimsenin ölmediğini açıkladı.



THY Genel Müdür Temel Kotil ise, uçağının pilotunun başarılı olduğuna dikkat çekti: “En sevindiğimiz durum ölüm olmaması. Bu konuda uçağın pilotu Hasan Tahsin Bey çok başarılı olmuştur. 1975 Hava Harp Okulu mezunudur. Can kaybı olmamasında bunun çok rolü olmuştur. Bilgiler netleştikçe paylaşacağız. Şu anki kesin bilgilerimiz bu kadar. Bizi sevindiren çok tecrübeli bir kaptanımızın, uçağı bu şekilde indirebilmesidir. Geçmiş olsun."



Aynı saatlerde açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka, Hollanda Sivil Havacılık yetkililerinden 7 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığı bilgisinin geldiğini duyurdu.



Karışıklığa son noktayı Hollandalı resmi yetkililer koydu. Hollandalılar 3'ü müretebattan toplam 9 kişinin öldüğünü, 25'i ağır 50 kişinin yaralandığını duyurdu.



Uçakta 56 yabancı ve 78 Türk yolcunun bulunduğu bildirildi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre uçağa en son Aralık 2008'de bakım yapıldı ve sorun bulunamadı.



Tekirdağ isimli uçak Hasan Tahsin Arık, Olgay Özgür ve Murat Sözen yönetiminde idi.



THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, uçağın hava koşulları nedeniyle düşmediğini açıkladı. Karlıtekin açıklamasında şunları söyledi: "Yolcu sayısı 127. Yedi mürettebat bulunmaktadır. Kazada hava koşulların etkisi yoktur. uçak piste 500 metre kala piste erişememiştir. Tarlaya inmiştir. Ön tarafta ve yolcularımızda hasar yoktur. Arka bölümde yaralanmalar var ama şu ana kadar can kaybı olmadığı yönünde haberler geliyor. En büyük sevincimiz budur".



'Şaka yapıyor zannettik'



Uçaktan kurtulan yolculardan Hüseyin Sümer, kaza anını şöyle anlattı: "Uçak birden toprak alana doğru alçaldı. Biz şaka yapıyor zannettik. Türbülansa girdik zannettik. Şokta nasıl düştüğünü anlamadık. Hala şoktayız. Uçağın parçalandığını fark ettik. Bir anda oldu. Daha sonra açık yerlerden dışarı çıktık. Uçakta bir kayıp var mı yok mu bilmiyorum. Ön tarafta kayıp olabilir. Bir hostesin çok ağır yaralı olduğunu gördüm".



'Bence bu uçak düşmedi'



Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü ve Sivil Havacılık Uzmanı Uğur Cebeci yaptığı değerlendirmede "Amsterdam’da hava şartlarının müsait görülüyor. 10 km. bir görüş mesafesi var. Rüzgarın 4 şiddeti 4 knot’ta yani normal. Nem yüzde 60, basınç yüksek. Uçak bulut tavanından piste yönelmiş, 1.2 millik yakınlaşma mesafesine girmiş. Burada pist ile arasında sadece 1 otoyol var. Uçağın enkazına bakıldığında sağ motoru vurduğu anlaşılıyor. Yani inerken bir parçasını bir yere çarpmış. Bence bu uçak düşmemiş, çarpmış. Büyük ihtimalle kısa iniş yapmış. Kuvvetli bir çarpışma olmadığı ortada" dedi.



Türkçe bilgi hattı kuruldu



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, yurt dışından Türkçe olarak bilgi almak isteyenlerin "00 31 23 567 63 78" veya "00 31 23 567 63 75" numaralı telefonları arayabileceklerini açıkladı.



Yolcu yakınları Amsterdam’a götürülecek



THY Genel Müdürü Kotil, yaralı yolcu yakınlarından Amsterdam'a gitmek isteyenler için uçak tahsis edileceğini açıkladı. Kotil, her yolcunun 2 yakınının Hollanda'ya götürüleceğini söyledi.



'Motorlar havadayken durdu'



Hollanda devlet televizyonu NOS, THY uçağının havadayken motorlarının durduğunu bildirdi. NOS kanalı, kötü hava şartlarının uçağın düşmesinde etkili olmadığını ancak motorların havadayken durduğunu ileri sürdü. Kanal, motorların durmasının ardından pilotun uçağı tarlaya indirmeye çalıştığını kaydetti.



'Yaralılardan 6'sının durumu kritik'



CNN Türk'e açıklama yapan Hollanda Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings, resmi açıklamanın en kısa zamanda yapılacağını belirtti. Eurlings, ölü ve yaralıların isimlerini şu an vermelerinin mümkün olmadığını söyledi. Eurlings, “İnsanların yakınlarına ulaşabilmelerini istiyoruz, buna yardımcı olmak istiyoruz. Umarım ulaşabilirler. Türkiye ile de dostane bir ilişki söz konusu, sayın Başbakan ve hükümet ile de iletişimimiz oldukça iyi. Kısa sürede size isimleri vereceğiz ve kısa sürede bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.



Canlı yayında açıklama yapan Hollandalı yetkililer yaralılardan 6'sının durumunun kritik olduğunu ve ölen 3 mürettebatın cesedinin, halen uçakta sıkışık durumda bulunduğunu duyurdu.



Kaza THY’yi yaraladı



Filosuna onlarca yeni uçak katarak yolcu sayısını katlayan, Kevin Costner’i reklamında oynatıp dev havayollarının oluşturduğu ’Staralliance’a katılan THY’nin yükselen yıldızı, dün bu kazayla ciddi bir yara aldı.



Dünyada havacılık şirketleri yüzde 10 daralma yaşarken THY’nin 2008’deki koltuk büyümesi yüzde 21 oldu. 5 yıl önce 640 olan pilot sayısı 2008’de 1.600’e ulaştı. THY’nin 2003 yılında 1.6 milyar dolar olan ciro 2008’de kesin olmayan rakamlara göre 4.5 milyar dolar oldu. 2009 yılı ciro hedefi ise 5 milyar dolar.



Kokpit ve kabin ekibinin isim listesi



Amsterdam'da yere çakılan THY uçağındaki kokpit ve kabin ekibinin isim listesi:



KOKPİT: Hasan Tahsin Arısan, Olgay Özgür ve Murat Sezer.



KABİN: Figen Eren (kabin amiri), Perihan Özden, Ulvi Murat Eskin ve Yasemin Vural.