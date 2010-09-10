THY uçağı havada jetle çarpışıyordu

T24 - 232 yolcu taşıyan THY uçağının 27 Temmuz 2009’da bir jetle Londra üzerinde ciddi bir çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı. 4 bin feet yükseklikte bulunan iki uçağın birbirlerine yarım mil kadar yaklaştığı kaydedildi.



THY’nin 232 yolcu taşıyan uçağının, 27 Temmuz 2009’da Londra üzerinde yaşanabilecek bir kazayı kıl payı atlattığı ortaya çıktı. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’nun Kazaları İnceleme Komisyonu (AAIB) tarafından yapılan açıklamada, 232 yolcu taşıyan bir THY uçağının Londra üzerinde özel bir jetle çarpışmaktan kıl payı kurtulduğu açıklandı.

Jet, izni yanlış anladı



AAIB’den yapılan açıklamada, Londra’daki Heathrow Havalimanı’na iniş yapmaya hazırlanan THY’nin Boeing 777 tipi yolcu uçağının, aynı saatlerde kentteki City Havalimanı’ndan kalkan Citation 525 tipi bir jetle “ciddi bir çarpışma tehlikesi atlattığı” belirtildi.



Havada 4 bin feet yükseklikte bulunan iki uçağın birbirlerine yarım mil kadar yaklaştıkları ve Citation 525 tipi jet uçağının THY uçağının 100 ile 200 feet altında olduğu kaydedildi. AAIB yetkilileri, atlatılan kazanın Londra üzerinde olması nedeniyle yaşanılan tehlikenin daha da büyüdüğüne işaret etti.



Alman özel jetinin Londra’daki City Havalimanı kulesinin verdiği izinle 3 bin feet’e çıktığı, ancak kulenin bilgisi dışında 4 bin feet’e yükseldiği ifade edildi. Jetin “verilen izni yanlış anlayarak” THY uçağının bulunduğu irtifaya çıktığı ve kulenin de hatayı fark etmediği kaydedildi.





‘Gözlemci pilot önledi’



Heathrow’daki konrolörlerin de inişe geçen THY uçağına 4 bin feet yüksekliğe inmesi talimatı verdiğinin belirtildiği açıklamada, “Bu talihsiz yakınlaşma daha kötü bir havada yaşanıyor olsaydı, iki uçağın çarpışmasını önleyecek tek teknik imkân çarpışmayı önleme sistemi olacaktı, zira uçaklar birbirlerini görmemiş olacaktı” denildi.



Raporda ayrıca THY uçağı pilotlarının çarpışma önleme sistemi adı verilen teknik kurulumun yaptığı uyarıları dikkate almadığı, Alman jetinde ise TCAS II adı verilen bu sistemin zaten bulunmadığı kaydedildi.



Kazayı önleyenin ise THY uçağında gözlemci koltuğunda oturan pilotun dikkati ve Alman jetini fark etmesi olduğu vurgulandı.



Alman jetinde 2 kişilik mürettebat ile bir yolcunun bulunduğu ve bu uçağın pilotunun THY uçağını başından beri gördüğü ancak kendi kullandığı uçağın çok üstünde seyretmekte olduğunu düşündüğünü söylediği de bildirildi.







