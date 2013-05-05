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Yaşam

THY uçağı felaketin eşiğinden döndü

Türk Hava Yolları’nın Frankfurt - İstanbul seferini yapan uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiğinde kargo kapağı kolunun açık olduğu anlaşıldı

05 Mayıs 2013 02:23

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları’na ait TK -1592 sefer sayılı TC –JPR kuyruk tescilli Airbus 320 tipi Kuşadası adlı uçağı bugün saat 16.10’da Frankfurt’tan 140 yolcusuyla havalanmak üzere iken uçağın kaptan pilotu kokpitte kargo kapağı kolunun sinyal ikazı verdiğini gördü. Kaptan pilot durumu uçağa hizmet veren Fraport’un harekat görevlisine söyledi. Görevli bir sorun olmadığını belirtince, uçağın kaptan pilotu yanlış ikaz olduğunu düşünerek kalkışına devam etti. Frankfurt’tan İstanbul’a sorunsuz saat 19.10'da inişi gerçekleştiren uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inince durum Turkish Ground Services yetkilileri tarafından fark edildi. Uçağın kapak kolunun açık şekilde geldiği anlaşıldı. Uçağın Turkish Teknik hangarına çekilip bakıma alındığı öğrenildi.

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