THY uçağı Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kazablanka'ya giden uçağı, alkollü bir yolcunun uçak içinde huzursuzluk çıkarttığı gerekçesiyle zorunlu olarak Cezayir'e indi.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre bu sabah saat 10.30’da İstanbul’dan kalkan ve Kazablanka’ya giden uçağı Cezayir hava sahasına geldiği sırada alkollü bir yolcunun uçak içinde huzursuzluk yarattığı pilota iletildi. Bunun üzerine THY pilotu Cezayir kulesi ile temasa geçerek alkollü yolcu nedeniyle zorunlu iniş izni istedi. THY uçağı Cezayir’e indikten sonra alkollü yolcu polis yetkililerine teslim edildi.

Daha sonra TK-617 sefer sayılı İstanbul-Kazablanka seferini yapan THY uçağı tekrar havalanarak Kazablanka’ya hareket etti.