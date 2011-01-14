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Yaşam

THY UÇAĞI BANGKOK'TA ARIZA YAPTI İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 15:41

-THY UÇAĞI BANGKOK'TA ARIZA YAPTI İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Türk Hava Yollarının Bangkok-İstanbul seferini yapması öngörülen yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle seferini gerçekleştiremedi. THY'nin, Bangkok-İstanbul seferini yapmak için dün gece yerel saatle 23.45'te kalkış yapması planlanan TC-JDN kuyruk tescilli Airbus 340 tipi ''Adana'' isimli uçağında, teknik arıza meydana geldi. Uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamazken, yolcular terminalde bekledi.  İstanbul'dan Bangkok'a yedek parça götürülmesi ve uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından Bangkok'ta bekleyen yolcuların bir sonraki seferle Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

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