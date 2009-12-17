THY toplu sözleşmeye hazır

T24 - Türk Hava Yolları (THY), 22. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçlandırma konusunda inisiyatif kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ''Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı olarak, Türkiye Sivil Havacılık Sendikasının 26. Olağan Genel Kurul ve Başkanlık seçimleri sonucunda kazanan yönetim ekibini kutluyor, bu seçimin çalışanlarımız, Türk sivil havacılığı ve Türkiye adına hayırlı olmasını diliyoruz'' denildi.



Açıklamada, 22. dönem toplu iş sözleşmesinin, Hava?İş Sendikası ile yapılması konusunda yargısal sürecin tamamlanmış olduğu belirtilerek, ''Personelimizin özlük haklarını ve menfaatlerini maksimum düzeyde ve zaman kaybetmeden korumak için ortaklığımızın bir an önce görüşmelere başlayıp sonuçlandırma konusunda inisiyatif kullanmaya hazır ve istekli olduğunu çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz'' ifadesine yer verildi.

