THY Teknik İle Onur Air Arasında Anlaşma İmzalandı

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile Onur Air Taşımacılık A.Ş. (Onur Air) arasında komponent bakım ve yedek parça desteği anlaşması imzalandı.

THY’den yapılan açıklamada; A330 tipi uçakların ve komponentlerinin bakımı ile ikame yedek parça desteğini içeren anlaşmanın 2023 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında sağlanacak parçalar ATA (Hava Taşıyıcıları Birliği) bölüm listesi esaslı olup hizmetler Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak. Bakımı yapılacak parçalar ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bölgenin en büyük bakım onarım tesislerinde işlem görecek. Bu sözleşme ile taraflar arasındaki güçlü iş birliği daha da pekiştirilmiş ve Türkiye’nin küresel havacılıktaki gelişimine katkı sağlayacak önemli bir dayanışmaya imza atılmış oldu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman anlaşma ile ilgili açıklamasında \"Onur Air ailesine A330 filosu, komponent bakımı ve yedek parça desteği konusunda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye güvendikleri için teşekkür ederim. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. dünya üzerinde 3 kıtada 700’den fazla uçağa teknik destek sağlayan büyük bir markadır.” açıklamalarında bulundu.

Uçaklarını alanında dünya markası olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye emanet ettikleri için mutlu olduğunu belirten Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ;”Uçaklarımızı alanında dünya markası olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye emanet ettiğimiz için mutluyuz. Bu anlaşma sayesinde gözümüz arkada kalmıyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dünya standartlarındaki hizmetlerine güveniyoruz. Dünyada en büyük A330 işleticisi olan Türk Hava Yolları’na hizmet sunan bakım merkezinden hizmet alıyor olmak bizi daima mutlu edecek.”dedi. Teoman Tosun ayrıca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ’nin sunduğu hizmetleri Onur Air’in A330 operasyonu için en ideal çözüm olması nedeniyle tercih ettik.” dedi.