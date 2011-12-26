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Ekonomi

THY Tayland Havayolları ile anlaşma imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Tayland Havayolları arasında Serbest Satış Ortak Uçuş Anlaşması imzalandı.

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Türk Hava Yolları (THY) ile Tayland Havayolları arasında Serbest Satış Ortak Uçuş Anlaşması imzalandı.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile Tayland Havayolları arasında imzalanan anlaşma kapsamında, her iki havayolu, seferlerinde koltuk kısıtlaması olmadan satış yapabilecek.


Anlaşma kapsamında ayrıca, Türk Hava Yollarının halihazırda sefer düzenlemediği Brisbane, Perth, Melbourne, Sidney, Auckland ve Kuala Lumpur uçuş noktalarına Bangkok üzerinden ''TK'' uçuş kodu ile satış yapılabilecek.


İlgili ülke makamlarından sivil havacılık izinlerinin alınmasını müteakip seferler icra edilmeye başlanacak.


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