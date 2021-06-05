THY, son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı

Türk Hava Yolları(THY), dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile pandemi sürecini de kapsayacak şekilde son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Koronavirüs pandemisinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiği hatırlatılarak, 2019 yılı performanslarına yeniden ulaşılabilmesi için yoğun çaba harcandığına dikkat çekildi. Koronavirüs sürecinde ortaya koyduğu performans ile pandemiden en hızlı ve güçlü çıkacak şirketler arasında THY'nin zirvede yer alacağına vurgu yapıldı. Bu kapsamda THY'nin 2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olduğu, dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile de son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştığı bilgisi paylaşıldı. (DHA)