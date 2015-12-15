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THY, iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı olan Şırnak'a uçuşları iptal etti

Şirket, uçuşlar ile bilgi alınmadan havalimanına gelinmemesini istedi

15 Aralık 2015 13:04

Türk Hava Yolları (THY), Şırnak’ta yaşanan olaylar nedeniyle uçuşlarını bir gün süreyle iptal etti. Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde dün gece itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şırnak uçuşlarını bir gün süresince iptal ettiğini resmi internet sayfasından duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı duyuruda yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgi almadan havalimanına gelmemelerini istedi.

Türk Hava Yollarının yaptığı duyuru şöyle:

"Değerli yolcularımız, Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz".

 

Sokağa çıkma yasağı

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre ve Silopi'de dün gece 23:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. 

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