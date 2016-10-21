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Bilim / Teknoloji

THY Samsung Galaxy Note 7’leri yasakladı

THY, telefon sahiplerini daha önceden de uyarmıştı

21 Ekim 2016 19:40

Türk Hava Yolları, sorunlu telefon Samsung Galaxy Note 7'nin uçaklara kabul edilmeyeceğini duyurdu. 

Yolcularını daha önce Samsung Galaxy Note 7 telefonun uçaklarda kapalı tutulması, şarj edilmemesi gibi hususlarda uyaran Türk Hava Yolları, bu kez uçağa kabul edilmeyeceğini bildirdi.

THY'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Değerli Yolcularımız,

"Ortaklığımızca icra edilen tüm seferlerde Samsung GALAXY NOTE 7 cihazlarının yolcu üzerinde, kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini siz değerli yolcularımıza bildiririz."

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samsgunsnote 7

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