THY Samsung Galaxy Note 7’leri yasakladı

Türk Hava Yolları, sorunlu telefon Samsung Galaxy Note 7'nin uçaklara kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yolcularını daha önce Samsung Galaxy Note 7 telefonun uçaklarda kapalı tutulması, şarj edilmemesi gibi hususlarda uyaran Türk Hava Yolları, bu kez uçağa kabul edilmeyeceğini bildirdi.

THY'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız,

"Ortaklığımızca icra edilen tüm seferlerde Samsung GALAXY NOTE 7 cihazlarının yolcu üzerinde, kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini siz değerli yolcularımıza bildiririz."