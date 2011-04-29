THY Şampiyonlar Finali'ne uçuyor

T24 - İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinde oynamasına kesin gözüyle bakılan Barcelona ve Manchester United’ı bu önemli karşılaşmaya Türk Hava Yolları (THY) taşıyacak.





İki takıma 16 milyon Euro



120 milyon Euro alacak



THY’nin spor sponsorlukları



Barcelona ve Manchester United’ın uçuş sponsoru olan THY, takımları bu finale ilk defa uçuracak. THY, 2 takımın final oynaması halinde bazı özel etkinlikler de planlıyor. Ekonomik açıdan 350 milyon Euro’luk değere sahip final maçını kazanacak olan takım ise kasasına 120 milyon Euro’ya yakın para koyacak.İki takıma sponsor olan THY, yaklaşık 16.7 milyon Euro’luk anlaşmaya imza attı. Barcelona ile sponsorluk anlaşması imzalayan THY, bir uçağını Barcelona görselleri ile kaplayarak, oyuncular ile reklam filmi çekti. THY, bu reklamı Barcelona’nın önemli maçlarında yayınlıyor. Barcelona ve THY arasındaki sponsorluk anlaşması 7.7 milyon Euro’yu buluyor. İngilizlerin dünyaca ünlü takımı Manchester United için de bir uçağını bu takımın görselleriyle kaplayan THY, oyuncularla da reklam filmi çekti. 3.5 senelik anlaşma boyunca takımı yurtdışına taşıyan THY, kulübe sponsorluk bedeli olarak 9 milyon Euro ödüyor.Yapılan araştırmalara göre, Şampiyonlar Ligi final maçı için Londra’da karşı karşıya gelecek olan 2 takım, sadece şampiyonluk için değil, 120 milyon Euro’nun üzerindeki gelir için de mücadele edecek. Final maçının Avrupa ekonomisi için değeri ise 350 milyon Euro. Final maçında kaybeden taraf bile evine 70 milyon Euro’luk bir gelirle dönüyor.

Manchester United: İngiliz kulübüyle 3.5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.





Barcelona: Sponsorluk çerçevesinde 2.5 yıl boyunca takımı yurtdışı maçlarına THY taşıyor.





Shakhtar Donetsk: Resmi sponsoru unvanı ile takım formasında sırt reklamı olarak logosunu kullanıyor.



Yarım sezonluk dijital reklam anlaşması yaptı.

Maroussi: Yunanistan 1. lig basketbol takımı ile 1.5 yıllık reklam anlaşması yapıldı.





Avrupa Basketbol Ligi: Bu lige Turkish Airlines Euroleague adı verildi.





2 senelik sponsorluk anlaşması imzalandı. Bryant ile reklam filmi çekildi.

Caroline Wozniacki: THY’nin business class yüzü olan ünlü tenisçi 3 yıl reklam filmlerinde oynayacak.

