THY pilotu Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç yeni tip Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün THY'nin emekli pilotlarından Mustafa Türkon da Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan kaptan pilot Feyzi Altunbulak’a da Covid-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Cerrahpaşa Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli kaptan pilot Serdar Gündoğdu için ise donör aranıyor.