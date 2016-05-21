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"THY pilotlarının gördüğü UFO'nun fotoğrafını çektim"

Fethiye'ye tatile gelen kimya mühendisi Celal Toprakçı fotoğrafladığı cismin UFO olduğunu öne sürdü

21 Mayıs 2016 19:40

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne tatil için gelen kimya mühendisi 62 yaşındaki Celal Toprakçı, tanımlayamadığı bir cismin fotoğrafını çekerek UFO gördüğünün iddiasında bulundu. Toprakçı aynı zamanda fotoğrafladığı cismin THY pilotlarının 'UFO' olarak anons ettikleri cisim olabileceğini de öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Toprakçı, paraşütle atlayan kızının fotoğrafını çekmek istedi. Fotoğraf çektiği esnada tanımlayamadığı bir cismin yeşil ışık saçarak doğudan batıya doğru hareket ettiğini söyleye Toprakçı gördüğü bu cismin, Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının İstanbul semalarında gördüğü tanımlanamayan cisim olabileceğini de iddia etti.

Fotoğraf karelerine yansıyan cismin ne olduğuna bir anlam veremediğini anlatan Toprakçı, otele döndüğünde THY Bodrum- İstanbul seferini yapan TK- 2525 sefer sayılı uçağının pilotlarının da İstanbul Silivri semalarında benzer bir cisim gördüğünü, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne rapor ettiğini öğrendi. Fotoğrafları tekrar inceleyen Toprakçı, cismin pilotların rapor ettiğiyle benzerlik gösterdiğini iddiaetti.

"Cisim ufukta kayboldu"


UFO olduğunu ileri sürdüğü cismin fotoğraflarını gösteren Toprakçı, "Yamaç paraşütüyle inişe geçen kızımın fotoğraflarını çekmek istedim. Fotoğrafları çekerken yeşil bir ışık vardı. Ancak çok dikkatimi çekmedi. Akşam haberlerde Bodrum- İstanbul severini yapan THY pilotlarının da aynı cismi gördüğünü öğrendim. Çektiğim 4 kare fotoğrafı tekrar incelediğimde yeşil bir cismin sağ tarafımdan soluma doğru hareket ettiğini gördüm. Cisim daha sonra ufukta kayboldu. Hava bulutluydu ancak güneş de vardı. Güneşe rağmen gayet net görülüyor" dedi.

Cismin UFO olabileceğini söyleyen Toprakçı, "UFO’nun karşılığı, tanımlanamayan gök cismi. UFO var ki orada görebiliyoruz. Bir şey var orada. Pilotların gördüğü cismi radarlar tespit edememiş. Enteresan şeyler tabi. Konunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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