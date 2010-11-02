-THY: PİLOTLAR YORGUN DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Türk Hava Yolları (THY), ''pilotların yorgun olduğu'' iddialarıyla ilgili olarak, kokpit ekiplerinin limitlerin altında uçtuğunu bildirdi. THY Basın Müşavirliğinden, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan ''pilotların yorgun olduğu'' ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Sivil havacılık sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmenin olumlu katkılarının herkesin yakından bildiği bir durum olduğu belirtilen açıklamada, bu gelişim ve değişimlerle birlikte havacılık sektörünün en önemli vazgeçilmezi olan uçuş emniyetine ilişkin uzun yıllardır uygulanan uluslararası kurallardan hiçbir havayolu şirketinin taviz vermeyeceği gibi bu şirketlerin ilgili ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerin denetiminde olduğu anlatıldı. Kokpit ve kabinden oluşan uçuş ekiplerinin, çalışma saatlerine ilişkin düzenlemelerin sivil havacılık otoriteleri tarafından yapıldığı, ilgili ekiplerin bu düzenlemeler çerçevesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Uçucu ekip, uçuş görev ve dinlenme süreleri uygulama esasları talimatının ikinci kısmında 'süre sınırlamalarına' ilişkin bölümünde, 'Günlük uçuş görev süresi 14 saat, haftalık 56 saattir. Uçuş süresi aylık 110, 3 aylık 300, yıllık 1000 saati geçemez' ifadesi yer almaktadır. THY, uçuş emniyetini en önemli vazgeçilmezi olarak görmektedir ve tüm uçuş operasyonlarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Talimatta günlük 5 iniş yapılmasına izin verilen kokpit ekiplerine, günlük en fazla 4 iniş verilirken, günlük uçuş görev süresi 13 saat, aylık uçuş süresi ortalama 80 saat olarak planlanmaktadır. Kokpit ekipleri limitlerin altında uçmaktadır.'' THY'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme doğrultusunda operasyonel birimlerde de personel artışının sağlandığı belirtilen açıklamada, kokpitte pilot açığı olmaması için yabancı pilot istihdamı yapıldığı, 2003 yılında 640 civarında olan pilot sayının bugün 2 bine ulaştığı ifade edildi. Şu anda THY'nin filosunda 168 yabancı pilot bulunduğu kaydedilerek, ''Kabin ekiplerimizin sayısı ise 1700'den 5 bine çıkmıştır. Kabin ve kokpit ekiplerimizin artışı operasyon artışından fazla gerçekleşmiştir. Ortaklığımız, kokpit ve kabin ekiplerinin uçuş sürelerini, sivil havacılık mevzuatının verdiği limitlerin altında tutmayı hedeflemektedir'' denildi.