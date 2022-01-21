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THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

"Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz"

21 Ocak 2022 19:50

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sabiha Gökçen'den de 28 şehre seferler iptal edildi.
 
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi. Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

28 şehre seferler iptal

Sabiha Gökçen'den 28 şehre seferler iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen'e varışlı 46 sefer de aynı şekilde iptal edildi.

 

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