THY, Old Trafford'a da sponsor oluyor

T24 - Geçtiğimiz günlerde 3 milyon Euro’luk bir sponsorluk anlaşmasıyla Barcelona Futbol Kulübü’nün 3 yıllık ‘resmi taşıyıcısı’ olan THY şimdi de İngiliz futbol devi Manchester United’ın asırlık stadyumu Old Trafford’a sponsor olacak. Yönetime yakın kaynaklar görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirtiyorlar.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Türk Hava Yolları (THY) küresel ekonomik krizin de etkisiyle makul fiyatlarla sponsorluklara evet demeye başlayan dünya futbolunun dev isimleriyle ‘uzun süreli anlaşmalar’ yapmakta kararlı. Kısa süre önce 3 milyon Euro’luk sponsorluk anlaşmasıyla Barcelona Futbol Kulübü’nün 3 yıllık ‘resmi taşıyıcı’sı olan THY, şimdi de İngiliz futbol devi Manchester United’ın tarihi stadyumu Old Trafford’a sponsor olacak. THY yönetimine yakın kaynaklar görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirtiyorlar. Old Trafford; İngiltere’nin Manchester kentinde ve Manchester United’ın iç saha maçlarını oynadığı 76.000 kişilik tarihi bir stadyum. Sir Bobby Charlton’ın ‘Rüyaların Tiyatrosu’ da dediği stad, 1910’dan beri; Manchester United’ın stadı. Stad İkinci Dünya Savaşında İngiliz halkının moralini bozmak için Almanlarca bombalanmış, yeniden inşa edilmişti.



Emirates gibi ama daha uygun



Şu anda küresel krizin en son vurduğu ülke olarak gündemde olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) iddialı hava yolu şirketi Emirates, 2004 yılında Arsenal kulübünün stadına 15 yıllığına 100 milyon pound karşılığında sponsor olmuştu. Arsenal açısından çok başarılı olduğu söylenen bu anlaşma gereği, stadyumun ismi The Emirates Stadium oldu. THY ile Manchester United arasındaki anlaşmanın kaç yılı kapsayacağı ve ne kadarlık bir rakamda uzlaşılacağı henüz bilinmiyor. Ancak kriz koşulları nedeniyle daha makul fiyatlarla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.



Barcelona tetikledi



THY’nin Barcelona ile sponsorluk görüşmeleri sonuçlanmadan önce Manchester United yöneticileriyle biraraya geldiği, bir süre önce medyaya da yansımıştı. Ancak sonuç alınmamıştı. THY, Barcelona ile görüşürken Manchester United tekrar görüşme talep etti. THY de farklı bir sponsorluk mesajı iletti. Barcelona anlaşması Manchester United ile de sponsorluk görüşmelerini tetiklemiş oldu. Ayrıntılar tamamlanınca resmi açıklama yapılacak.



THY; Emirates, Alianz Citigroup gibi ünlenecek



DÜNYADA bazı stadyum sponsorlukları şöyle:



Arsenal, Emirates ile 2004’te 15 yıllık stadyum sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma kulübe, 100 milyon pound gelir sağladı.



Allianz, 2005’te 340 milyon Euro’ya yaptırdığı, Bayern Münih’in stadyumu The Allianz Arena için kulübe yılda 6 milyon euro ödüyor.



Frankfurt’un stadyumu Commerzbank oldu.



Shalke 04’ün stadyum ismi Veltins Arena oldu ve firma kulübe yılda 3 milyon Euro ödüyor.



New York Mets Citigroup ile ekonomik krizden önce stadyum sponsorluğu için 400 milyon dolarlık anlaşma yaptı ve stadyumun adı 20 yıllık anlaşma gereği Citi Field oldu.



Borussia Dortmund stadyum ismini 2005 yılında Signal firmasına sattı. Anlaşma, kulübün 2010 yılına kadar 20 milyon Euro almasını öngörüyordu. Stadyumun ismi de Signal Iduna Park oldu.



Galatasaray’ın Seyrantepe stadyumunun isim hakkı önümüzdeki sezondan itibaren 10 yıllık süreyle Türk Telekom’un oldu.